Multes de fins a 6.000 € per abocaments al Solsonès
Acord de consell, Mossos i Rurals per evitar que s’acumulin als punts de recollida de la comarca. Augmenten a l’estiu per l’arribada de turistes i amos de segones residències
El consell comarcal del Solsonès ha arribat a un acord amb els Mossos i els Agents Rurals perquè incrementin la vigilància de les àrees amb contenidors de residus per poder detectar i sancionar les conductes incíviques amb multes des de 600 fins a 6.000 euros. Els abocaments incontrolats als punts de recollida rurals han experimentat un augment en els últims anys. Segons la presidenta de l’organisme, Maria Claustre Sunyer, són tant de particulars com d’empreses, que llancen des de mobles i electrodomèstics fins a olis de motor, entre altres rebutjos. El Solsonès és una comarca amb moltes masies disseminades en les quals s’han establert diversos punts de recollida fora de les àrees urbanes. El consell gestiona aquest servei i des de fa temps que ha notat com creixen els abocaments incontrolats en aquestes àrees. Solsona porta a terme la recollida domiciliària d’escombraries des de fa anys. Igual com la capital, altres municipis que fan la recollida porta a porta són Sant Llorenç de Morunys i Olius.
Segons Sunyer, la situació s’agreuja durant els mesos d’estiu, ja que la comarca rep molts turistes que tenen segones residències i persones que estan de passada. “Tenim zones com la vall d’Ora, la Ribera Salada o el pantà de la Llosa del Cavall on molta gent hi passarà el dia i hi deixa escombraries. Fins i tot s’ha observat el cas de gent que s’emporta la brossa de casa per deixar-la en algun punt de recollida rural”, va remarcar.
El consell també ha posat en marxa una campanya informativa per conscienciar la població sobre l’ús correcte dels serveis de recollida d’escombraries i de les deixalleries de Solsona i Sant Llorenç de Morunys “ja que hi ha persones que les utilitzen de forma incorrecta per desconeixement”, va indicar Sunyer.
D’altra banda, el consell comarcal treballa en la posada en marxa d’un nou sistema de recollida que consisteix a resituar els punts de recollida d’escombraries i reduir-ne la mida. Aquesta actuació està a punt d’implementar-se al territori. En concret, el nou sistema comptarà amb contenidors tancats que tindran mecanisme de control d’accés.
Sunyer va remarcar que en aquests moments s’està preparant la licitació i es posarà en marxa a començaments del 2026 vinent.