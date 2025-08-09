SUCCESSOS
Allau de solidaritat amb les famílies afectades per l’incendi a Salardú
Els veïns i veïnes de les famílies de Salardú afectades per l’incendi a les seues cases dijous s’han bolcat per oferir-los ajuda, mentre que el consistori habilitarà dilluns un número de compte perquè puguin fer aportacions econòmiques. L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, va explicar ahir que tres habitatges han quedat destrossats i que totes les famílies afectades han estat resituades. Així mateix, va voler agrair la solidaritat mostrada des del primer moment pels veïns, que van oferir habitatges i van donar productes de primera necessitat així com roba per als afectats. “Després de l’incendi vam habilitar un local per recollir material i a les dos hores ja estàvem desbordats i no deixen de preguntar com poden col·laborar, la solidaritat ha estat enorme”, va destacar l’alcalde. Per aquesta raó, el consistori ha habilitat el número de compte ES25-2100-9046-9602-0020-3628 per recollir aportacions econòmiques. Així mateix, l’ajuntament ja va aprovar una ajuda extraordinària de 10.000 euros per als afectats. “Els ajudarem dia a dia en el que els faci falta”, va remarcar Ruiz-Canela. El foc va danyar una dotzena de pisos, mentre que veïns i ajuntament van agrair la tasca dels serveis d’emergències.