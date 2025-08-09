Les aumenatge es 75 ans de dances tradicionaus
Les rendec aumenatge as mès de 75 ans de dances araneses en municipi. Ac hèc eth passat dimenge e era celebracion amassèc a detzeats de persones en centre dera localitat que pogueren gaudir des diuèrses dances que se protagonizèren pendent era jornada. Eth grop de dança Es Corbilhuèrs de Les volec reauçar eth patrimòni culturau en tot aufrir ua sòrta d’activitats entà toti es assistents. S’inaugurèren dues exposicions sus era lengua aranesa e es dances tradicionaus, atau coma un espectacle en que se resumie era istòria deth grop des des sòns inicis enquiara actualitat. Tanben participèren es grops de dança dera Val d’Aran, es Sautarèts de Bossòst, era Còlha de Santa Maria de Mijaran e es Fradins de Vielha, que dancèren conjuntaments ua dança populara. Era jornada compdèc damb eth supòrt deth Conselh Generau d’Aran, era Deputacion, er Ajuntament e entitats de Les.