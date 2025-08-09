Sense places per buscar or al Segre aquest mes a Balaguer
El Centre d’Interpretació espera més de 400 persones. S’ha obert el termini per inscriure’s quatre dies més al setembre
Més de 280 persones van passar el mes passat pel Centre d’Interpretació de l’Or del Segre i, pel ritme de peticions en aquesta primera setmana del mes, es preveu superar els 400 visitants, segons les xifres de l’organització. Pel que respecta a les places per a activitats al Segre, estan completes, per la qual cosa s’han obert inscripcions per a uns altres quatre dies a primers de setembre. En referència a la tipologia dels turistes, sobretot són famílies amb fills que s’allotgen a Balaguer o la comarca i busquen activitats en família. També han augmentat els visitants que estan de camí i que paren a la capital per endinsar-se en les tècniques per buscar or i, de passada, conèixer el patrimoni monumental de la ciutat. Pel que fa a la procedència, es tracta principalment de veïns de Barcelona, Girona i Tarragona, malgrat que també procedeixen de comunitats autònomes pròximes com Aragó i València. Des de fa uns anys també s’ha notat l’augment del públic francès que viatja en autocaravana, ja que al costat del centre hi ha una àrea específica perquè estacionin aquests vehicles. Durant l’estiu, el centre ofereix dos tipus d’activitats relacionades amb la recerca d’or: la Iniciació a la recerca d’or, en la qual s’explica la història de l’explotació aurífera al Segre i després es porta a terme un taller de recerca artesanal; i A l’estiu, l’or el busquem al riu, amb activitats a la vora del riu.