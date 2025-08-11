Arranca l’ampliació de la guarderia La Pau
Oferirà 31 places més, fins a 146, i es preveu que reobri portes a començaments de novembre. S’inverteixen 388.400 euros
L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat les obres d’ampliació de la llar d’infants La Pau, que passarà de 115 a 146 alumnes, augmentant així a 31 places la capacitat d’aquest centre educatiu municipal. La reforma se centra en la distribució dels diferents espais interiors, que disposarà d’una aula d’I0 amb vuit nadons, tres aules d’I1 amb 39 alumnes i cinc aules d’I2 amb 99 alumnes.
Les obres contemplen la millora de les instal·lacions amb nova fusteria exterior, la substitució de la il·luminació actual per tecnologia led, la renovació i creació de nous banys i la instal·lació d’un mòdul per aparcar els cotxets a l’exterior. La inversió ascendeix a 388.410 euros i es finançaran amb una ajuda dels fons europeus Next Generation de 316.045 euros.
La previsió és que les obres acabin el mes d’octubre i la llar d’infants torni a obrir portes a començaments de novembre. Durant aquest temps, els alumnes estaran resituats a l’escola bressol El Triangle, recentment adquirida per l’ajuntament per disposar de més places d’educació infantil.
Alta demanda
Tàrrega disposarà en un futur de 299 places per a educació infantil (146 a La Pau, 82 a El Niu i 71 a El Triangle). Segons el consistori, així es donarà resposta a l’alta demanda que viu la ciutat. La regidora d’Educació, Alba Castellana, va explicar que “estem treballant per oferir cobertura a les famílies amb nens de 0 a 3 anys de la ciutat” i va destacar que “cal tenir en compte que la Generalitat té com a objectiu aplicar la gratuïtat possiblement d’I1 a partir del curs 2026-2027, fet que augmentarà les sol·licituds”.