Els joves del camp de treball representen el municipi en un mural
Amb quinze participants d’entre 12 i 18 anys
Una quinzena de joves d’entre 12 i 18 anys participen en el camp de treball local de Bellpuig durant aquesta primera quinzena d’agost. En aquesta edició estan treballant en la pintura d’un mural a la plaça 1 d’Octubre que representa la cultura, la tradició, les entitats i el teixit associatiu local. Segons l’alcalde, Jordi Estiarte, “mostraran físicament i espiritualment què és el municipi de Bellpuig i és una manera d’implicar els joves amb el municipi”.
Al dibuix, dissenyat per l’artista David Escribà, es plasmen els elements més representatius, com el parc del convent, l’església, el Teatre Armengol, les escoles i l’institut o els elements festius de la festa major.
Es tracta de la cinquena edició del camp de treball que organitza la regidoria de Joventut de l’ajuntament i dinamitza la cooperativa de lleure Quàlia per portar a terme accions de millora. La pintura del mural dona continuïtat a la de les entitats del municipi que van fer en l’anterior edició amb l’objectiu de visibilitzar la riquesa associativa local i afavorir el relleu generacional.
També treballaran la tinença responsable d’animals i en les dos últimes jornades es dedicaran a desenvolupar una primera anàlisi dels recorreguts que fan habitualment els nens i joves pel municipi amb l’objectiu de crear un mapa col·laboratiu dels trajectes més quotidians amb punts de trobada i parades recomanades.
Els joves també han gaudit de moments de lleure a la piscina municipal i posaran punt final a les jornades de treball amb una sortida a PortAventura.