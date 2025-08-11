Estiu actiu per frenar la solitud amb lleure per a majors de 60 anys
Tàrrega celebra amb èxit el tercer ‘Vivim l’estiu’ dins del programa ‘Sempre Acompanyats’
Des de fa tres estius, en el marc del programa Sempre Acompanyats de la Fundació La Caixa que a Tàrrega funciona des del 2017 per donar resposta al repte de la solitud no desitjada de les persones grans, Creu Roja Urgell organitza la iniciativa Vivim l’estiu, activitats per a majors de 60 anys, formin part o no del programa. Des de l’entitat van recordar que el Sempre Acompanyats ara té un caràcter més preventiu i aquestes activitats d’estiu, comunitàries i gratuïtes, ajuden els participants a fomentar la interrelació i a teixir una xarxa social. Entre les més de 15 activitats programades durant els mesos de juliol i agost, hi ha tallers d’empoderament, risoteràpia, manualitats, moviment i expressió emocional i d’experimentar amb el mòbil, una caminada nocturna, xarrades sobre nutrició i insomni; cinefòrum, visites guiades al parc de Sant Eloi i al Museu Tàrrega Urgell així com al Call Jueu, campionat de rummikub, i sortir a prendre alguna cosa.
La treballadora social Lourdes Manrique va explicar que “l’objectiu és oferir nous aprenentatges i fomentar les relacions d’una forma més lúdica”. També va destacar que “les activitats les organitzem en col·laboració amb diferents entitats locals en uns mesos en què les rutines són menys exigents”. Manrique va fer una valoració “molt positiva” del programa. En aquest sentit, va afirmar que “molts usuaris ja ho esperen, entre els quals hi ha persones que no veiem durant tot el curs, però que a l’estiu hi volen participar”.
Pel que fa a la programació, va dir que tenen en compte les seues demandes i entre les propostes més exitoses destaca anar a prendre alguna cosa a la terrassa de l’Ateneu, on aprofiten per “socialitzar mantenint una rutina activa”.
Contra la solitud no desitjada
Viure sol no és sinònim d’estar sol i viure amb algú tampoc és el mateix que estar acompanyat. Tenint en compte que cada vegada hi ha més persones, especialment grans, que passen per una situació de solitud no desitjada, la Fundació La Caixa va engegar fa uns anys el programa Sempre Acompanyats.