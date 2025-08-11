Més de 4.500 persones gaudeixen del cicle de concerts a Cal Prim
Més de 4.500 persones, amb una mitjana de 300 per sessió, han gaudit les nits d’aquest estiu dels concerts a Cal Prim de Verdú. La catorzena edició del cicle de concerts impulsat pel músic Eduard Boleda i la seua família, juntament amb l’associació cultural Xercavins, han convertit el municipi de Verdú en un referent musical de les nits d’estiu. Ho han fet amb el cicle de concerts a Cal Prim, històrica mansió senyorial en la qual actualment resideix la família d’Eduard Boleda i que va ser propietat dels avantpassats del general Prim.
En aquesta 14a edició, Cal Prim ha acollit un total de 15 concerts entre el 4 de juliol i el 8 d’agost. Entre altres, s’ha pogut escoltar la Big Band &theband, que va oferir swing, funk i rock, The BlackBirds, The Fire Roots Band, Biel Harper Quartet, Bucòlic, Lo Dixie, Trio Vinyes, Quartet Prysma, Quatre Murs i Prim’semble, entre altres músics i formacions musicals.
La peculiaritat dels concerts a Cal Prim és que els músics no cobren, ja que acudeixen atrets per l’amistat i la bona relació amb Eduard Boleda, i l’entrada és gratuïta amb taquilla inversa. Totes les actuacions acaben amb la degustació d’una copa de vi.