Naix a Tàrrega un col·lectiu per denunciar la situació que viu Palestina
Tàrrega compta amb 1 Hora per Palestina, un nou col·lectiu que vol denunciar la situació a Palestina i expressar la seua solidaritat amb els que la pateixen. El col·lectiu es reuneix una hora cada setmana a la plaça Major, concretament els dijous de 20 a 21 hores. El seu objectiu és organitzar diferents accions de denúncia perquè “la situació a Palestina s’ha convertit en una tragèdia de proporcions històriques”. En aquest sentit, explica que “gairebé tota la població (uns 2,1 milions de persones) viu desplaçada, sense accés a aigua potable, electricitat ni sanitat, i la majoria pateix gana extrema. Més de 66.000 nens pateixen malnutrició aguda severa, i molts han mort per deshidratació o falta d’aliments bàsics”.
Precisament, una de les últimes accions del col·lectiu 1 Hora per Palestina va tenir lloc el 31 de juliol passat quan van portar a terme una cantada per Palestina i una degustació simbòlica, en la qual els assistents havien de fer cua per acabar recollint un grapat de terra, “com a símbol de la terra robada i de les cues de gana, que s’han convertit en una espantosa escena diària en què milers de persones esperen durant hores, sovint sense saber si hi haurà alguna cosa per repartir”, van explicar.