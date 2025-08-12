SEGRE
Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

MOSSOS

Retiren dos artefactes de la Guerra Civil a Castelldans: els ha trobat un veí al mig del camp

En cas de trobar algun objecte sospitós, els Mossos recorden que s’ha de trucar al 112 i no manipular-lo ni tocar-lo

Un agent dels Tedax, amb els projectils a Castelldans.

Un agent dels Tedax, amb els projectils a Castelldans.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van retirar recentment dos projectils de la Guerra Civil trobats per un veí de Castelldans al mig del camp. Després de rebre l’avís d’aquest particular, que els va trobar quan estava treballant a la zona, agents dels Tedax van retirar amb seguretat els dos projectils d’artilleria de 75 i 65 mm de la Guerra Civil. En cas de trobar algun objecte sospitós, els Mossos recorden que s’ha de trucar al 112 i no manipular-lo ni tocar-lo.

