MEDI
Dos plantes de biogàs podran tractar el 80% de les dejeccions de l’Urgell
Nous projectes en els primers passos de tramitació a Vilagrassa i Anglesola
Dos projectes per a grans plantes de biogàs als municipis de Vilagrassa i Anglesola sumaran una capacitat suficient per tractar el 80% de les dejeccions ramaderes de la comarca de l’Urgell. Les dos es troben en els primers passos de tramitació davant de la Generalitat, però han topat ja amb el rebuig veïnal i del consell comarcal.
Dos projectes per construir grans plantes de biogàs a l’Urgell sumen prou capacitat per tractar prop del 80% de les dejeccions ramaderes d’aquesta comarca. Una filial del grup Emce ha iniciat la tramitació ambiental d’una planta capaç de tractar 210.000 tones a l’any, mentre que la firma Verdalia preveu sol·licitar ben aviat autorització per a una altra que podrà rebre 170.000 tones anuals. Això suposa el 78,5% de les 484.170 tones de purins, fems i deposicions d’aus que generen les granges de la comarca, segons dades de la Generalitat.
La planta de biogàs de Vilagrassa està prevista en terrenys annexos a l’autovia A-2, a uns sis quilòmetres del nucli urbà d’aquest municipi i el d’Anglesola. El projecte va rebre el mes de juliol passat el primer informe de la comissió d’Urbanisme de Lleida per a la tramitació ambiental davant de la Generalitat. A més, el promotor impulsa també la construcció d’una altra gran planta de biogàs a Almacelles.
El projecte de Verdalia a Anglesola encara no ha iniciat el tràmit davant de la Generalitat. Fonts de l’empresa van avançar que la planta “es proveirà en un 35% de dejeccions porcines i bovines recollides en un radi de fins a 15 quilòmetres” mentre que el 65% restant correspondrà a deposicions d’aus i fems de granges en un radi de 35 quilòmetres. “No farem servir altres residus, com poden ser cadàvers o llots de depuradora”, van puntualitzar.
“Prioritzem la gestió local i la col·laboració amb els ramaders de la zona”, van afirmar. El projecte preveu que el complex ocupi 18 persones i generi 103 GWh anuals de biometà, l’equivalent al consum de més de 15.000 habitatges.
Boom del biogàs a Lleida
Així, aquests dos projectes es plantegen en ple boom del biogàs a Lleida, on almenys 25 estan en diferents estadis del procés d’autorització davant de la Generalitat. Els complexos previstos a Vilagrassa i Anglesola han xocat amb l’oposició del consell de l’Urgell, que va aprovar una moció en contra la setmana passada, i de col·lectius veïnals com la plataforma Pobles Vius.
Moció en contra del consell comarcal, que demana una moratòria
El ple del consell de l’Urgell va aprovar la setmana passada una moció contra les plantes de biogàs, que demana una moratòria per a aquest tipus d’instal·lacions. La van presentar ERC, PSC i la CUP i es va aprovar amb els vots en contra de Junts. La moció qüestiona els projectes d’Anglesola i Vilagrasa al considerar que aquest tipus de complexos comprometen el futur agrícola, la riquesa turística i paisatgística i la qualitat de vida de la comarca. Per a l’empresa promotora de la planta d’Anglesola, la perspectiva és totalment diferent. Veu el projecte com una font d’energia neta que reduirà el consum de gas fòssil i les emissions de metà de les dejeccions. Així mateix, defensa que crearà ocupació local i calcula que generarà un trànsit “assumible” d’uns 62 camions al dia. També va afegir que el complex inclourà mesures per evitar emissions i pudors.