Miren, protagonista del segon concert del festival Minúscul
El festival Minúscul de Mollerussa celebra demà dijous la segona cita de la quarta edició amb l’actuació de Miren, que arribarà al pati de l’edifici municipal de Cal Jaques amb un repertori personal i proper. L’artista combinarà les seues composicions més recents amb cançons que l’han consolidat com una de les veus emergents més destacades del panorama musical. A més, presentarà el seu últim disc, Qué Lástima, en un format exclusiu que només podrà veure’s al Minúscul.
La programació d’aquest any es va obrir el passat 7 d’agost amb el cantautor de Reus Joan Masdéu, que va presentar l’EP La Bonaventura, i continuarà amb Eduard Gener acompanyat de Les Coristes el pròxim 21 d’agost, per tancar el cicle el 28 d’agost amb Dan Peralbo.
En aquesta edició, el festival ha estrenat un punt de venda anticipada al bar Punt 14 de Mollerussa. Ha funcionat fins a finals de juliol i ha permès cobrir bona part de l’aforament de diversos concerts. Ara les entrades només poden adquirir-se a la taquilla el mateix dia de cada actuació a un preu de cinc euros.
Aquest festival s’ha consolidat en la quarta edició com un dels principals esdeveniments musicals que se celebren durant el mes d’agost a la capital del Pla d’Urgell.