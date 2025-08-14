Barreres entre Aitona i Seròs per evitar esllavissades sobre la carretera
La carretera LP-7041 que connecta Aitona i Seròs és aquests dies objecte d’obres per evitar possibles esllavissades de roques sobre la calçada. El tram on s’executen els treballs, a l’altura del punt quilomètric 8+690, a la sortida d’Aitona, correspon a un talús d’uns 50 metres de longitud que presenta un notable deteriorament, la qual cosa ha portat a planificar una intervenció específica per garantir la seguretat viària. L’actuació, promoguda pel departament de Territori, contempla dos fases.
Aquests dies s’estan instal·lant pantalles dinàmiques de protecció, per interceptar i retenir possibles blocs a mesura que es vagin desprenent, de manera que s’evitarà que arribin a la calçada i impactin amb vehicles en marxa.
La segona fase, prevista per a la tardor vinent, consistirà en el sanejament del talús mitjançant la caiguda controlada dels blocs considerats inestables.
Amb una inversió prevista de 175.000 euros (sense IVA), fonts de Territori van explicar que l’actuació busca reforçar la seguretat d’aquesta via, que uneix diferents nuclis de la comarca del Segrià.
Així mateix, s’apliquen mesures com a pas alternatiu per minimitzar les molèsties als conductors durant l’execució de les obres.