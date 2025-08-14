Una dotzena d'entitats fan una crida a la manifestació a Lleida contra macroprojectes energètics i de gestió de residus
L'acció es preveu pel 5 d'octubre per denunciar iniciatives que comporten "un greu impacte a la salut i el sòl agrari"
Una dotzena d'entitats de Ponent han convocat una manifestació a la ciutat de Lleida de cara el 5 d'octubre contra els diferents macroprojectes energètics, de gestió de residus i logístics que es projecten arreu de la plana de Lleida. "Volem dir prou als projectes especulatius que subordinen el territori a grans inversors", ha dit Gerard Batalla, representant de les entitats organitzadores de la convocatòria, les quals defensen que es tracta d'iniciatives que comporten un "greu impacte sobre la salut, el sòl agrari i la qualitat de vida del món rural". Segons les entitats, d'entre les iniciatives destaquen una vintena de macroprojectes de biometà que afecten municipis de la comarca de la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià.