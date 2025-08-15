Cinc ferits en un accident entre un cotxe i un camió a Tornabous
Dos adults i tres menors
Cinc persones van resultar ferides aquest dijous a la tarda arran de la coalició entre un turisme i un camió a la carretera C-53 al seu pas per Tornabous. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 19.37 a través d’una trucada al 112. Dos ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) es van traslladar al lloc dels fets per atendre els dos adults i els tres menors que van resultar ferits en el sinistre. Tots ells van ser traslladats al CAP de Tàrrega amb ferides lleus. Per la seua part, els Bombers van activar cinc dotacions i van treballar fent diferents maniobres per desbolcar el turisme.
Primera víctima d’agost
Dimecres es va registrar a Sanaüja la primera víctima mortal a les carreteres lleidatanes el mes d’agost. El juliol passat es van registrar deu víctimes.