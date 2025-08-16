Llavorsí reivindica la importància del sector primari en la gestió del territori en el primer Festival Pirineu Pastor
El certamen esdevé l'avantsala del 37è concurs de gossos d'atura que preveu reunir unes 3.000 persones
El municipi de Llavorsí (Pallars Sobirà) reivindica aquest dissabte la importància del sector primari en la gestió del territori i el paisatge en la primera edició del Festival Pirineu Pastor. L'esdeveniment agafa el relleu de la Fira de l'Ovella per posar en valor la figura del pastor i reconèixer la tasca que engloba l'àmbit del pasturatge. L'esdeveniment compta amb un programa d'activitats com tallers, contacontes, taules rodones, xerrades, concerts i vermuts, així com un mercat de productes de proximitat i un espai dedicat als jocs infantils. El certamen esdevé l'avantsala del 37è concurs de gossos d'atura que se celebra aquest diumenge i que preveu reunir unes 3.000 persones al prat de la Coma.
El festival Pirineu Pastor neix de l'antiga fira de l'Ovella amb l'objectiu de reivindicar la tasca d'un col·lectiu de prevenció del territori, la conservació de l'entorn i la prevenció de danys. El director del parc natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, ha considerat que es tracta d'un ofici que "cal valorar davant de tothom". Segons Garriga, actualment el territori compta amb una vintena de pastors.
Per la seva banda, l'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, també ha elogiat la tasca d'aquest ofici. "El pastor és la persona més important que té cura dels animals i els controla. Sense ells el bestiar no hauria pogut menjar", ha dit. Vidal calcula que el festival atraurà uns 1.500 visitants. A banda d'activitats relacionades amb l'ofici del pastor, l'esdeveniment compta amb un mercat amb parades de productes de proximitat i jocs familiars.
La fira complementa la celebració del tradicional concurs de gossos d'atura d'aquest municipi, que enguany arriba a la 37a edició. Vidal parla d'un certamen "consolidat" i que atrau un nombrós públic. "Estem orgullosos de contribuir a l'espectacle que suposa un pastor i el seu gos guiant el seu ramat", ha conclòs.