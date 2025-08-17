SERVEIS
Nous tancaments de piscines a Tàrrega i Bellpuig al trobar excrements a l’aigua
El tercer en una setmana a la capital de l’Urgell, que contractarà seguretat privada
Tàrrega i Bellpuig van haver de tancar ahir les piscines municipals al trobar excrements a l’aigua. A la capital de l’Urgell és la tercera vegada que passa en menys d’una setmana, mentre que a tot Lleida s’han comptabilitzat almenys nou tancaments per aquesta raó en aquestes dos localitats, Alcarràs, Corbins, Bellver i Almacelles (aquesta última amb dos tancaments). Els ajuntaments ho atribueixen a un repte viral difós en xarxes socials. L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va explicar que el consistori contractarà seguretat privada per evitar nous successos d’aquest tipus. Un controlador d’accessos revisarà bosses i motxilles i hi haurà un altre vigilant a la piscina, a banda de policia local de paisà. A l’entrada es demanarà el DNI als que comprin entrades d’un dia. Pijuan va advertir que deixar excrements a les piscines “és un delicte contra la salut pública que pot comportar penes de sis mesos de presó”. Va reconèixer la “sensació d’impotència” que li provoquen aquests actes i va recordar que afecten “tota la ciutat en plena onada de calor”. Després d’aplicar els protocols sanitaris, la piscina gran reobrirà avui. Les mesures de control duraran fins al final de la temporada, el dia 7 de setembre.
A Bellpuig també es van trobar excrements a les piscines divendres a la tarda. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que l’ajuntament va aplicar una cloració extra a l’aigua incompatible amb el bany i està previst reobrir el recinte avui. Va lamentar que aquests actes es produeixin en plena onada de calor. Aquesta setmana l’entrada era gratuïta per a residents.