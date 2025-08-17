EMERGÈNCIES
Tancament sense precedents d’espais naturals i alerta avui en el pitjor dia de l’onada de calor
Els Rurals tallen els accessos al Montsec d’Ares, la serra de Mont-roig i set espais més a Catalunya. Les màximes van vorejar ahir els 41º a Llimiana i segueix el risc extrem d’incendi en 22 municipis
La calor extrema d’aquest cap de setmana va obligar ahir a prendre una mesura “sense precedents” amb el tancament alhora de nou espais naturals per prevenir incendis i, que en cas que se’n declari algun, no hi hagi persones en el seu interior. A les comarques lleidatanes, que ahir van fregar els 41º a Llimiana (40,8º), els Agents Rurals van tancar, i fins dimarts, els accessos al Montsec d’Ares i la serra de Mont-roig. Des de primera hora del matí, van informar els visitants que no podien accedir-hi a causa de les condicions meteorològiques.
Aquesta mesura insòlita va entrar en vigor al declarar-se el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d’incendi en 126 municipis de 13 comarques, entre els quals 22 de la Noguera, les Garrigues, el Pallars Jussà i el Segrià. Un avís que es mantindrà avui. Els Rurals van comptar amb la col·laboració dels Mossos i les Agrupacions de Defensa Forestal, així com dels Bombers, que també van activar un reforç d’efectius. La cap de guàrdia dels Rurals, Alicia Bayán, va explicar que la humitat per sota del 30% “ens preocupa” i que l’episodi tindrà el punt àlgid avui. Per aquest motiu, van demanar prudència a la ciutadania.
Mentrestant, el tancament del Montsec d’Ares inclou la part catalana de Mont-rebei. Tanmateix, la restricció no ha assolit la navegació per les aigües de Canelles ni del congost de Mont-rebei, ja que l’embarcador de Corçà, des d’on parteixen les embarcacions, queda fora de la zona afectada. Els Rurals van patrullar ahir per la zona per evitar l’entrada de senderistes, especialment des de la part aragonesa a través del municipi de Viacamp i la Llitera.
Paral·lelament, la comunitat d’Aragó també va declarar l’alerta roja plus, imposant prohibicions estrictes, encara que sense vetar la mobilitat a peu en espais naturals.
Malgrat les restriccions, durant la jornada d’ahir encara estaven permeses algunes activitats al Montsec, com els vols en parapent en tàndem, però només fins a les 14.00 hores. Les empreses de turisme actiu que operen a la zona han expressat el seu malestar per l’enduriment de les restriccions. “Prefereixen sempre posar mesures que afecten l’economia de la zona, en comptes d’augmentar les patrulles per vigilar que no es facin focs”, van afirmar. Paula Maestre, de l’empresa Àger Aventura’t, va lamentar a més la falta de comunicació oficial i va assegurar que “no hem rebut cap notificació per part del consistori ni dels Rurals; ens hem assabentat per les notícies que no podríem oferir excursions guiades, la qual cosa tampoc em sembla normal”.
Protecció Civil alerta que avui es viurà el “pitjor dia” de l’onada de calor, amb temperatures que podrien arribar als 44º graus a les Terres de l’Ebre i tornaran a superar els 40 a Ponent. “Serà d’un nivell 6 de 6”, va assenyalar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, sobre l’alerta per a aquest diumenge, a banda de les nits caloroses. Precaució, evitar exposar-se al sol i hidratar-se són algunes claus per protegir-se.