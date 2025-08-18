Controlat un incendi de vegetació que crema a Castell de Mur des de diumenge a la nit
Una desena de dotacions treballen en el foc, que ha cremat unes 3,5 hectàrees
Els Bombers treballen aquest dilluns amb deu dotacions en un incendi de vegetació a la zona de Puigmaçana, al municipi de Castell de Mur. L’avís del foc, el van rebre aquest diumenge a la nit, a les 23.31 h, i l’incendi ja està controlat, segons informa el cos de Bombers. A la nit, hi han treballat amb una vintena de dotacions i aquest matí es mantenen la meitat. El foc ha cremat unes 3,5 hectàrees, segons les primeres estimacions.