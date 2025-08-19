El Cerdanya Film Festival, amb el doble de públic i participants que el 2024
Premis per a ‘Sirat’, ‘Marina’ i ‘The Unfixing’
El Cerdanya Film Festival (CFF), que el cap de setmana passat va celebrar l’entrega dels premis al Casino Ceretà de Puigcerdà, ha culminat la setzena edició del certamen amb la xifra rècord de 25.000 espectadors i participants en les activitats obertes, el doble d’assistència que en l’edició de l’any passat. Unes 10.000 persones han passat per les projeccions i en els dos concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès, xifra que se suma als 15.000 participants de les activitats obertes: exposicions i mostres d’arts visuals i arts escèniques, entre d’altres.
El certamen ha posat el colofó final a vint dies dedicats al setè art amb l’acte d’entrega dels guardons, en un palmarès repartit en què les triomfadores de la nit van ser Sirat, del director Oliver Laxe, que es va emportar dos premis: Millor Guió Original i Millor Interpretació Individual per al conegut actor Sergi López. El curtmetratge Marina, de la directora Marta Brichs, també va aconseguir dos reconeixements: Millor Curtmetratge Espanyol i Talent Emergent.
El jurat va atorgar un doble guardó a The Unfixing, de Nicole Betancourt (Millor Documental Internacional i Millor Fotografia); al llargmetratge Sorda, d’Eva Libertad (Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Míriam Garlo) i La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart (premi Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Carla Linares). El Festival, referent dins del sector audiovisual al Pirineu, s’ha celebrat entre el 29 de juliol i el 17 d’agost. Les projeccions han incrementat l’afluència en un 50 per cent.