SUCCESSOS
Detinguts per robar en deu piscines a les Garrigues
Els Mossos els van enxampar a Juneda en un vehicle carregat amb botelles d’alcohol. Entre ells, un menor de 16 anys
Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat dos joves de 19 anys i un menor de 16 com a presumptes autors de deu robatoris amb força en bars de piscines i centres esportius de les Garrigues. Hi accedien a altes hores de la matinada forçant portes i finestres amb l’objectiu d’emportar-se diners de les caixes enregistradores, begudes alcohòliques, aliments i altres objectes de valor. Els municipis afectats són Tarrés, Vinaixa, els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, la Pobla de Cérvoles i l’Albagés, i el valor del material robat superaria els 5.000 euros.
Les imatges obtingudes de les càmeres de seguretat apuntaven que, malgrat anar tapats amb caputxes, gorres i bufandes, eren joves que portaven un model concret de vehicle. En el robatori de Vinaixa, el passat 26 de juliol, van agredir un testimoni que intentava alertar per telèfon. Després d’establir controls nocturns per la comarca, la matinada del 14 d’agost, una patrulla de la comissaria de les Borges va parar a Juneda un vehicle ocupat per tres homes que anava carregat de begudes alcohòliques, peces de roba fosca amb caputxes, bufandes de coll, guants i una maça. A falta de més evidències, van seguir les investigacions i finalment van ser arrestats a Arbeca divendres a la nit. El menor, després d’informar la Fiscalia, va ser entregat als seus familiars.