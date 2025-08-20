Impulsen la candidatura dels Vestits de Paper a ser patrimoni mundial
El Museu de Vestits de Paper va rebre divendres la visita d’Ana Furtado, presidenta de la União de Freguesias de la ciutat portuguesa de Porto, que comparteix amb la capital del Pla d’Urgell i amb Amposta la candidatura conjunta perquè els vestits de paper siguin declarats patrimoni immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.
Furtado, recentment nomenada, va visitar el museu amb l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona i la directora de la candidatura, Carme Polo. Prèviament, havia assistit la vigília a la gala del Concurs de Vestits de Paper d’Amposta, primera parada de la seua visita a les dos capitals catalanes vinculades al projecte. La trobada va tenir com a objectiu reforçar la candidatura L’art de cosir vestits de paper, impulsada des del 2022 pels ajuntaments de Mollerussa i Amposta juntament amb la União de Freguesias de Porto.
L’estratègia passa perquè Portugal lideri la presentació oficial, ja que compta amb menys tradicions inscrites a la Unesco.
El calendari previst fixa com a horitzó el mes de març de l’any 2026 per registrar la candidatura, en la qual també es treballa per incorporar el municipi de Güeñes, al País Basc, a fi de dotar al projecte de més pes internacional.