Les Cassoles a Sidamon compleixen 40 anys i Fira del Pou Alt al Poal
Activitats per al cap de setmana vinent, amb més festes majors d’agost
Sidamon celebra a partir d’avui la seua festa major en honor a Sant Bartomeu amb un programa farcit de propostes pensades per a totes les generacions, entre les quals destaca la Festa de la Cassola de Pagès, que ja compleix quaranta anys i que s’ha consolidat com un símbol d’identitat local. El que va nàixer fa quatre dècades com una trobada gastronòmica entre veïns s’ha convertit en una cita multitudinària que reuneix centenars de comensals al voltant d’un plat que combina tradició, productes de la terra i convivència.
Juntament amb la clàssica cassola, l’organització ha preparat també menús adaptats a vegetarians i celíacs, amb la voluntat que ningú no quedi exclòs de la festa.
Durant tota la setmana hi haurà activitats de caràcter festiu: jocs aquàtics a la piscina, un tobogan urbà, actuacions musicals, el tradicional correfoc a càrrec de la colla de diables Espelunca Diabòlica, una missa solemne en honor a Sant Bartomeu i un vermut popular. A més, l’entrada a les piscines municipals serà gratuïta del 20 al 25 d’agost, i els veïns han estat convidats a engalanar els seus balcons amb la senyera per vestir el poble de festa.
Per la seua part, el municipi del Poal celebrarà les seues festes del 21 al 24 d’agost, amb un programa que combina tradició, gastronomia i joventut. Un dels actes centrals serà la Fira del Pou Alt, que se celebrarà dissabte al matí a la plaça Catalunya. Amb una quinzena de parades de productes de proximitat i artesania, la fira es consolida com un aparador del comerç local i un espai de trobada per a veïns i visitants. Dissabte a la nit tindrà lloc el sopar del Jovent, i diumenge el castell de focs artificials posarà el colofó d’or a quatre dies d’actes que ompliran el poble de celebracions.
Durant el cap de setmana passat, el Pla va celebrar les festes majors de Linyola, Torregrossa i Barbens. En aquest últim, es va posar en relleu la forta implicació del teixit associatiu local, amb entitats com l’Associació Contra el Càncer, que va organitzar la caminada nocturna i el sopar solidari o les Dones Indianes, que van dinamitzar el vermut musical. A Torregrossa, van destacar activitats com un correfoc o el concurs de dibuix.