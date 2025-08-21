MUNICIPIS
Bronca per un acte a Rialp que s’anuncia en castellà
L’alcalde va rebre nombroses crítiques al publicar el cartell a les xarxes socials. Ha afegit una nova versió en català
Un cartell en castellà per anunciar un esdeveniment automobilístic a Rialp ha suscitat dures crítiques contra l’ajuntament i l’alcalde, Gerard Sabarich, després de publicar-ho dilluns passat a les xarxes socials. En els dies següents, aquesta publicació va rebre desenes de respostes per part de persones que lamentaven que l’acte no s’anunciés en català i exigien al consistori que protegeixi i promocioni aquesta llengua. El to d’aquestes publicacions incloïa des de la ironia de l’historiador de l’art Albert Velasco (“molt bonic Rialpe i tot el Payars Soberano, alcalde”), fins a les desqualificacions personals. Alguns d’aquests missatges van rebre respostes per part del primer edil.
“Aquest nivell d’intolerància? Si fos en anglès segur que no t’importaria”, va respondre l’alcalde a un dels comentaris crítics, i va afegir que l’acte “l’organitzen youtubers catalans el contingut dels quals és en castellà”. Ells eren, va apuntar, els autors del cartell. Aquesta resposta va rebre una nova onada de crítiques. “No et preocupis, que els organitzadors en preparen un altre (cartell) en català”, va dir Sabarich, en resposta a un altre missatge crític. Una versió del cartell es va publicar en català ahir en xarxes socials.
L’esdeveniment, You Motor Show, és una trobada automobilística organitzada per particulars que s’haurà de celebrar els dies 12, 13 i 14 de setembre. Tant en la versió inicial del cartell, en castellà, com la posterior en català apareix l’escut de l’ajuntament de Rialp com a col·laborador.
“Som un municipi d’acollida de 500 habitants, promovem l’ús del català i busquem atreure activitats”, va afirmar ahir l’alcalde, que va qualificar les crítiques rebudes com una “polèmica de sofà”. “Col·laborem en un esdeveniment que atraurà visitants d’Aragó, Andalusia, el País Basc i les Balears, entre altres llocs”, va afegir.