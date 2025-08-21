Donen el nom de Pol Guàrdia a la plaça del poliesportiu
Homenatge al jove que va morir el 2024
L’ajuntament d’Aitona ha aprovat donar el nom d’Hereu Pol Guàrdia Escuer a l’actual plaça del poliesportiu. La decisió s’ha pres per retre homenatge a la memòria d’aquest jove, que va morir el 2024 i molt estimat pels veïns i veïnes. Va ser proclamat hereu del municipi l’any passat i va deixar una empremta inesborrable per la seua alegria, proximitat i implicació en la vida local.
La iniciativa va sorgir dels joves d’Aitona, que van traslladar al consistori la voluntat que el record de Guàrdia quedés per sempre vinculat a un espai públic del poble. Per donar suport a la proposta es van recollir 611 firmes, que van ser entregades al consistori.
L’acte oficial per descobrir una placa amb el nou nom de la plaça tindrà lloc en el marc de la festa major de Sant Antolí, després de la proclamació dels hereus i pubilles d’aquest any. La cerimònia comptarà amb la presència de familiars, amics i veïns de l’homenatjat. Segons l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, “amb aquest gest, volem retre un homenatge sincer a una persona que sempre portarem al cor. El Pol va ser un jove compromès, alegre i molt estimat, i la seua figura quedarà per sempre vinculada a l’esperit d’Aitona”. “Aquesta plaça serà un espai de memòria”, va concloure.