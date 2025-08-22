Els Agents Rurals alliberen a les Garrigues una vintena de xoriguers recuperats al centre de fauna de Vallcalent
La iniciativa d'educació ambiental se celebra per segon any consecutiu a les piscines municipals de 16 pobles
El Cos d'Agents Rurals porta a terme aquest divendres la segona marató d'alliberament d'aus rapinyaires en 16 municipis de les Garrigues, amb la previsió de retornar al medi natural 19 xoriguers recuperats al Centre de Fauna de Vallcalent. Aquesta activitat d'educació ambiental es fa a les piscines municipals dels pobles, el principal lloc de reunió de veïns i turistes durant l'estiu, amb l'objectiu d'"harmonitzar la sensibilització i l'educació ambiental amb la gent del territori,", ha destacat el cap de l'Àrea Bàsica de les Garrigues, Josep Maria Baiget. L'activitat s'emmarca en el programa 'eduCAR' del Cos d'Agents Rurals que, entre altres accions divulgatives, allibera aus protegides davant els alumnes de centres educatius del país.
Els efectius del cos han recordat a la ciutadania que en cas de trobar un ocell ferit cal trucar al 112 perquè els Agents Rurals puguin anar-lo a recollir i traslladar-lo a un centre de recuperació. Després de mostrar els xoriguers als veïns i turistes perquè poguessin fotografiar-los i observar-los de ben a prop, els han alliberat al medi.
Caigudes dels nius i col·lisions
Baiget ha assenyalat que a Ponent els animals es traslladen al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida, i que tots els que es recuperen es retornen al medi. Els principals incidents, ha detallat, tenen a veure amb caigudes dels nius, però també col·lisions amb suports elèctrics, amb vehicles o amb els vidres de grans instal·lacions.
El coordinador regional d'especialitats i sotscap de la regió de Lleida del Cos d'Agents Rurals, Manel Vidal, ha explicat que la marató d'alliberament de rapinyaires s'emmarca en el programa 'eduCAR', que es va posar en marxa el 2008 i durant l'època lectiva inclou xerrades de sensibilització a les escoles sobre fauna autòctona i exòtica, el medi natural o la prevenció d'incendis.
Vidal ha destacat que el fet que la ciutadania pugui conèixer de tan a prop aus d'espècies autòctones i protegides ajuda a fer que "estimin i valorin la biodiversitat i la natura que tenen en aquest entorn". Així, ha destacat que, a banda de les inspeccions, controls i vigilància del dia a dia, el cos aposta per potenciar activitats com aquesta per implicar els ciutadans en la protecció de la natura.
Segona marató d'alliberament
La segona marató d'alliberament d'aus rapinyaires arriba aquest any als municipis del Cogul, Granyena de les Garrigues, Cervià de les Garrigues, els Omellons, el Soleràs, l'Espluga Calba, la Pobla de Cérvoles, els Torms, Fulleda, el Vilosell, Tarrés, la Granadella, Vinaixa, la Floresta, Arbeca i les Borges Blanques.
L'alcalde de Tarrés, Carles Móra, ha destacat que n'estan molt satisfets amb la tasca que fan els Agents Rurals i amb la seva professionalitat. "Atenen molts àmbits i sempre que els hem requerit han estat al nostre costat i ara aquest alliberament d'aus rapinyaires és una mostra de joia i gratitud per al poble", ha afegit.