Eth nau bar municipau de Vilamòs, ara demora d’electricitat
De besonh tà installar ua pòrta automatica
Er Ajuntament de Vilamòs s’afronte ara recta finau dera transformacion der antic magazèm deth carrèr Carrera en un bar municipau, er unic dera localitat. Es òbres, que s’inicièren en hereuèr, se trapen completades en un 95 % e eth locau ei dejà reformat e premanit entà arrecéber a vesins e visitaires. Totun, non dispause encara de pòrta, que serà corredera e automatica. Eth baile, Oriol Sala, expliquèc que non pòden installar-la degut ara manca de connexion electrica. “Demanèrem a darreries de mai a Endesa era connexion e encara non ei operativa”, motiu peth quau eth consistòri a decidit d’adiar era licitacion dera explotacion. Segontes detalhe, manque encara installar es contadors tà acabar eth projècte.
Era version dera companhia electrica diferís. Endesa assegure qu’eth passat 20 de mai s’amièc a tèrme era connexion directaments ara linha existenta e que, a mejans de junh, se notifiquèc ath titular era disponibilitat deth CUPS (Còdi Unificat de Punt de Subministrament) tà contractar eth servici, dant per finalizat er ahèr. Un viatge superat aguest problèma, er ajuntament organizarà un acte d’inauguracion dubèrt a tota era poblacion tà mostrar eth nau espaci e dar a conéisher era sua futura utilitat. Eth bar municipau de Vilamòs non serà sonque un punt de trobada vesiau, mès tanben un espaci destinat a aufrir servicis de restauracion pendent tot er an a toristes e visitaires. Ath delà, impulsarà era promocion de productes agroalimentaris locaus e servirà coma scenari tà petites activitats culturaus. Eth projècte tanben daurís era pòrta ara creacion de naui lòcs de trabalh vinculadi ath servici.