La residència La Bassa s’omple de vida sis mesos després de la seua inauguració
Divuit residents amb discapacitat d’Alba es traslladen de Tàrrega a Sant Martí de Maldà
Sis mesos després de la seua inauguració oficial per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, i després de molts tràmits, finalment els primers residents de l’Associació Alba s’han instal·lat durant aquest mes d’agost en la nova residència de l’espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà. Es tracta d’usuaris que fins ara vivien a la Llar Alba (13) i a la Llar Ca N’Aleix de Tàrrega (5). Pilar Font, treballadora d’Alba, va destacar que “ha costat molt però ja és una realitat, els tràmits burocràtics ho han ralentitzat tot”. Font va revelar que “la notícia a finals de juliol que ja ens podíem traslladar va ser molt esperada i vam viure moltes emocions, tant els professionals com els residents”.
La residència per a persones amb discapacitat de La Bassa té capacitat registrada per a 24 residents però l’entitat aposta per tenir 19 places ocupades per poder oferir habitacions individuals a tots els usuaris. Una de les places es reserva per a acollides temporals. Durant la tardor està previst que entri en funcionament també el centre de dia per a persones grans amb 20 places i els serveis i activitats per a tota la comunitat. L’equipament compta amb sales multisensorials, espais terapèutics, fisioteràpia, podologia i psicologia així com un menjador comunitari i atenció a domicili.
La primera fase de les obres ha costat 3,3 milions d’euros, la meitat dels quals finançats per la Generalitat i la resta amb ajuts de la Diputació, la Fundació La Caixa i títols participatius. En una segona fase està projectada una residència geriàtrica per a persones grans, que de moment compta amb una donació de Josep Amenós, un veí de Sant Martí ja mort.
Per una vida més autònoma
L’Associació Alba aposta per un model d’habitatge de llars petites compartides per fomentar una vida més autònoma. Després de posar en marxa la residència La Bassa, convertirà la Llar Alba de Tàrrega en aquest model d’habitatge amb capacitat per a set persones, ara era residència amb tretze places.