Reforça mesures contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme
El Principat d’Andorra haurà d’afrontar una transformació legislativa i institucional de gran abast per adaptar-se al nou paquet normatiu europeu contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, conegut com a AML Package.
Aquest conjunt legislatiu, aprovat pel Parlament Europeu el maig del 2024, redefineix les regles en matèria de prevenció de blanqueig i estableix un estàndard jurídic únic i directament aplicable a tota la Unió Europea.
Malgrat no formar-ne part, Andorra es veurà obligada a adaptar el seu marc legal si vol mantenir l’equivalència normativa, la interoperabilitat financera i la credibilitat com a jurisdicció cooperadora a nivell internacional. El termini fixat serà el desembre del 2028.
Els canvis que haurà d’assumir el sistema andorrà seran importants i haurà de reformular l’arquitectura institucional del sistema preventiu. Destaca l’establiment de registres centrals actualitzats i accessibles de beneficiaris efectius, connectats amb altres països a través de punts d’accés únics.
Així, la interconnexió de registres immobiliaris, mercantils i bancaris serà obligatòria, així com la possibilitat que les autoritats nacionals puguin consultar aquestes dades en temps real.