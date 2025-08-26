AIGUA
Reserves inusuals als embassaments de Lleida: a més del 50% de capacitat en campanya de reg
Les d’Oliana i Rialb, proutes per a una altra campanya
Tots els pantans de Lleida estan per sobre del 50% de la seua capacitat i superen la mitjana d’aquestes dates, després d’haver superat els principals mesos de la campanya de reg que va començar al març. Així es desprèn de les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). La mitjana d’aigua embassada aquest any s’acosta als 73 hm3, mentre que la del 2024 per aquestes mateixes dates va ser de 61. També supera la mitjana de l’última dècada, de 62,8 hm3. Queda enrere la sequera de 2021-23, anys en què les comunitats de regants van haver de limitar regs. El Canal d’Urgell es va veure obligat a tancar el Principal per primera vegada en la seua història fa dos anys i donar reg per torns. Ara compta amb prou reserves per a una altra campanya de regs, segons va explicar el president, Amadeu Ros. Al Segre, el pantà d’Oliana està al 73,2% de la seua capacitat i emmagatzema 61,7 hm3. N’ha guanyat 6 l’última setmana. Pel que fa a Rialb, amb 403 hm3 de capacitat, també està al 73,3% amb gairebé 98 hm3 més que l’any passat en aquestes dates. En una setmana n’ha perdut 11, encara que cal tenir en compte que aquest cap de setmana s’han portat a terme diverses proves esportives al Segre i al Cinca que requereixen alliberar cabal. El del Segre al seu pas per Lleida era ahir de 14 metres cúbics per segon.
Quant a la Noguera Ribagorçana, que proveeix els sistemes de reg de Pinyana, Aragó i Catalunya i Algerri-Balaguer, el pantà d’Escales està al 76%, el de Canelles (amb una capacitat de 512,6 hm3) es troba al 75,5% i Santa Anna emmagatzema 128,8 hm3, al 54,5% de capacitat. Les pluges de l’última setmana han fet que els pantans guanyessin reserves en capçalera. Pel que fa als pantans del Pallaresa, Camarasa està al 55,2% de capacitat i no ha perdut gairebé cabal respecte al 2024. L’embassament de Sant Antoni està al 72,9% i Terradets al 94,8%. El pantà de Barasona, al riu Éssera, que subministra aigua a la zona oscenca de l’Aragó i Catalunya, emmagatzema 38,6 hm3 i està al 45,5%.