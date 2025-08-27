SUCCESSOS
El Govern central declara zona d’emergència l’arrasada per l’incendi de Torrefeta al juliol
La mesura permetrà als damnificats accedir a ajuts per pal·liar els danys en el seu patrimoni i i els seus negocis. L’acord, que afecta 114 àrees a l’Estat, obre la porta a bonificacions fiscals
El Consell de Ministres ha inclòs l’àrea afectada per l’incendi declarat l’1 de juliol a Torrefeta i Florejacs entre les 114 zones afectades greument per una emergència de protecció civil, l’antiga zona catastròfica, la qual cosa donarà dret als veïns, empreses i consistoris, a accedir a ajuts directes per pal·liar els danys i a bonificacions fiscals i socials per apuntalar la recuperació i la viabilitat de les seues activitats.
Aquestes mesures estan, en qualsevol cas, pendents de concreció i quantificació, ja que l’aprovat ahir no és un decret d’ajuts sinó un acord que posa en marxa el mecanisme per habilitar-los.
D’altra banda, la inclusió d’aquesta zona, referenciada com a “incendi forestal de Sanaüja”, es limita als danys causats pel foc però no inclou els provocats deu dies després per una dana, que va escombrar bona part de la terra vegetal dels camps en alguns municipis.
La tarda de l’1 de juliol, les flames van arrasar en un virulent incendi més de 5.000 hectàrees de muntanya baixa, bosc i cultius (la majoria de camps sense segar i altres amb la palla sense recollir) als termes de Torrefeta i Forejacs, Oliola, Cabanabona, Vilanova de l’Aguda i Agramunt. El sinistre va provocar a Coscó dos de les vuit víctimes mortals que aquest any han causat els incendis a tot l’Estat.
L’acord remet a dos normes, la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil i el decret que desenvolupa els seus ajuts, encara que sense arribar a determinar en què consistiran les ajudes.
El ventall de possibles mesures contempla la posada en marxa d’ajuts econòmics per a ciutadans per danys personals, en l’habitatge i estris i en les explotacions i negocis, així com perquè els ajuntaments puguin reparar els desperfectes soferts en les infraestructures i, també, per indenmizar els que van efectuar “prestacions personals i de béns” com posar els seus tractors per obrir tallafocs.
Aquesta normativa també contempla la possibilitat d’aplicar beneficis fiscals com rebaixes en l’IBI, en les cotitzacions a la Seguretat Social o en la declaració de mòduls, la d’activar compensacions per les pèrdues en l’agricultura i la ramaderia i la de declarar d’emergència les obres per reparar infraestructures públiques afectades pel sinistre.
No obstant, també recull limitacions com que l’eventual pagament dels ajuts se supedita a l’acreditació dels danys produïts, i també en alguns casos als nivells de renda.
Quanties
Així, la destrucció d’un habitatge dona dret a un màxim de 15.120 euros i la pèrdua d’estris no seria indemnitzada amb més de 2.580. El límit de renda per a famílies d’un o dos membres està en 29.400 € bruts a l’any i en 37.800 per a les de tres a quatre integrants.
D’altra banda, l’alcalde de Cabanabona, Lluís Clotet, un dels primers a demanar aquesta declaració (la qual cosa ja va fer quan l’incendi estava en actiu), va fer una valoració positiva a falta d’informació oficial i de conèixer la lletra petita: “Penso que anirà bé, i que l’ajuda és necessària per al territori.”
Així, espera que inclogui la collita perduda que no estava assegurada. “Si prevèiem una collita de 7.000 kg/ha i en teníem d’assegurats 5.000, aquests ajuts haurien de cobrir els 2.000 restants”.
“Serà positiu, els ajuts són necessaris per al territori”
“Encara no ens ha arribat cap comunicat oficial, de manera que no puc fer una valoració d’aquesta declaració com a zona catastròfica perquè no sé el que comporta”, va dir ahir l’alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, que va mostrar confiança que “durant el dia de demà [avui per al lector] arribi algun comunicat ja que avui [ahir per al lector] l’ajuntament estava tancat”.