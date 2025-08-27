Més excrements en piscines: Les Borges tanca la piscina gran en detectar femta a l'aigua
L'ajuntament denunciarà els fets a la policia
L'ajuntament de les Borges Blanques ha tancat el recinte de les piscines municipals aquest dimecres, després de detectar la presència d'excrements a la piscina gran. L'incident ha obligat a evacuar els banyistes i a activar el protocol sanitari. Segons ha anunciat el consistori, la piscina romandrà tancada durant el dia d'avui i informaran de la seva reobertura un cop els paràmetres de l'aigua tornin a ser òptims i es garanteixi la seguretat sanitària.
També han indicat que interposaran una denúncia als Mossos d'Esquadra per un "acte d'incivisme greu". Aquest estiu han hagut de tancar més d'una desena de piscines de la demarcació de Lleida arran de la presència de femta a l'aigua, uns fets que es relacionarien amb un repte viral a les xarxes socials. Així, aquest estiu també ha passat a Lleida ciutat, Mollerussa, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig i Camarasa. Aquestes bretolades s’atribueixen a reptes virals promoguts a través de les xarxes socials.