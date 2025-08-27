PROJECTES
El Pla de Barris, amb 200 milions a l’any
La Generalitat ha aprovat la despesa pluriennal, últim pas per activar la convocatòria del 2025, que s’obrirà al setembre i acceptarà sol·licituds fins al 15 d’octubre
El Consell Executiu va aprovar ahir una despesa de 200 milions d’euros per a la convocatòria de subvencions del 2025 del Pla de Barris i Viles per a la millora urbana, ambiental i social de barris i localitats. La convocatòria, que s’obrirà durant el mes de setembre, fixa el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 d’octubre.
Es duran a terme cinc convocatòries anuals –un total de 1.000 milions d’euros– que permetran escometre al voltant de 120 programes d’intervenció integral. Aquests incorporaran accions de transformació física en àmbits com urbanisme, habitatge i eficiència energètica i hídrica. Incidiran també en la transició ecològica, amb actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular, així com en acció sociocomunitària. Això inclou mesures que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, la salut, l’educació i l’ocupació. La inversió del Govern es complementarà amb 600 milions de les administracions locals.
Per rebre les subvencions del pla, els municipis de més de 20.000 habitants (a Lleida, només la capital) poden presentar programes que prevegin una despesa d’entre 6 i 25 milions d’euros.
Renda per càpita
Així mateix, el, límit pressupostari dels municipis de menys de 20.000 habitants oscil·la entre els 3 i els 12,5 milions d’euros. Per poder participar-hi, els barris han de tenir una renda per càpita inferior a la mitjana de Catalunya, que el 2023 va ser de 15.830 euros. Val a assenyalar que a la demarcació de Lleida, la capital i la ciutat de Balaguer van ser incloses a l’últim Pla de Barris. Concretament, es van elegir el barri de la Mariola de Lleida així com el centre històric de Balaguer.