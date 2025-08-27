Retiren dels carrers 30 bicicletes abandonades
Campanya contra les accions incíviques a càrrec de la Policia Local i la brigada. Han estat traslladades al dipòsit municipal
La Policia Local de Mollerussa, juntament amb la brigada municipal, ha retirat una trentena de bicicletes que feia temps que estaven abandonades als carrers. Aquesta actuació s’ha portat a terme al constatar senyals de deteriorament, com que els faltaven les rodes, cadenes i altres peces. Estaven lligades a fanals, arbres o senyals de circulació, cosa que dificultava el pas de vianants i suposava un ús inadequat de l’espai públic.
El personal municipal les va retirar dels carrers Acadèmia, Ferrer i Busquets, Barcelona, Montsec, Llorenç Vilaró i Jaume d’Urgell i l’avinguda Jaume I. També ho van fer davant les dependències dels Serveis Socials. Les bicicletes retirades han estat traslladades al dipòsit municipal on, sempre que puguin ser identificades pels seus propietaris, podran ser reclamades per retornar-les.
Aquesta acció forma part de la campanya que impulsa l’ajuntament per combatre actituds incíviques i vetllar per una ciutat més ordenada, neta i segura. Des de la Policia Local s’apunta que la presència de bicicletes abandonades als carrers és una problemàtica recurrent i que, habitualment, són pocs els propietaris que reclamen recuperar-les.
A més, el consistori de la capital del Pla d’Urgell recorda que mantenir l’espai públic lliure d’obstacles afavoreix la mobilitat i la convivència, especialment en carrers estrets o zones molt transitades, com les places del centre.