Andorra tanca el Museu de l’Automòbil al detectar amiant en un dels cotxes
El Museu de l’Automòbil d’Andorra, a la parròquia d’Encamp, s’ha vist obligat a tancar les portes al públic de manera temporal, després que un estudi hagi constatat la presència d’amiant a les peces d’alguns dels vehicles exposats. L’equipament està clausurat a l’espera que tècnics acabin d’identificar els vehicles afectats i duguin a terme les intervencions necessàries.
El Govern d’Andorra va recalcar que l’estudi que ha detectat l’amiant al museu de l’automòbil ha descartat també l’existència de contaminació ambiental que hagi pogut afectar la salut dels treballadors i dels visitants.
Vehicles clàssics
El motiu de l’elaboració d’aquest estudi, va explicar l’Executiu andorrà, va ser la sospita que un vehicle contenia aquest material, contaminant i altament tòxic. La seua presència no és infreqüent en vehicles clàssics. Fins fa quaranta anys, l’amiant era un material que s’utilitzava habitualment en diferents components d’automoció per la seua alta resistència a la calor. Va ser durant treballs de millora i de manteniment que s’han portat a terme al museu de l’automòbil quan tècnics van observar que un dels vehicles exposats podia contenir aquest material.