Desmantellada a Mollerussa una banda que robava gasolina de vehicles foradant els dipòsits
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos persones
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 9 d'agost un home de 21 anys i, posteriorment el dia 21 d'agost, un home de 39 anys com a presumptes autors de quatre robatoris de carburant en vehicles a Mollerussa. Les detencions són el resultat d'una investigació policial iniciada a mitjans del passat mes de juliol després que els Mossos tinguessin coneixement de varis robatoris de combustible a la capital del Pla d'Urgell.
El modus operandi emprat pels lladres sempre era el mateix i consistia en foradar el dipòsit de vehicles estacionats a la via pública, per sostreure la gasolina. Aquest mètode causa un prejudicis econòmics molts més alts que el valor del combustible sostret, causant danys rellevants al vehicle i generant un perill d’incendi.
Els investigadors van determinar que per realitzar aquests robatoris era necessària la participació de vàries persones, amb certa perícia i organització, i que utilitzarien un trepant elèctric portàtil per foradar la part baixa del dipòsit i extreure el combustible en pocs minuts.
El passat dia 9 d'agost una patrulla va interceptar al carrer Durant i Blas de Mollerussa un vehicle ocupat per tres individus circulant en actitud sospitosa. Després d'identificar-los es va procedir a la detenció d'un d'ells, de 21 anys, per tres requeriments de detenció i es van comissar diferents estris que coincidirien amb els emprats en els robatoris investigats: un trepant elèctric connectat a una bateria externa, garrafes i guants, entre altres objectes.
A partir d’aquí els agents de la Unitat d’Investigació, amb aquestes noves proves, van continuar treballant fins que van poder determinar que els tres individus identificats el 9 d'agost eren els presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força, comesos entre els mesos de juliol i agost, a Mollerussa. Dijous de la setmana passada es va detenir a Mollerussa al segon membre de la banda, un home de 39 anys amb antecedents, que va passar a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir al tercer membre del grup.