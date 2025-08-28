SEGRE

Desmantellada a Mollerussa una banda que robava gasolina de vehicles foradant els dipòsits

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos persones

Eines per cometre els robatoris de gasolina.

Eines per cometre els robatoris de gasolina.Mossos d'Esquadra

Lluís Serrano
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 9 d'agost un home de 21 anys i, posteriorment el dia 21 d'agost, un home de 39 anys com a presumptes autors de quatre robatoris de carburant en vehicles a Mollerussa. Les detencions són el resultat d'una investigació policial iniciada a mitjans del passat mes de juliol després que els Mossos tinguessin coneixement de varis robatoris de combustible a la capital del Pla d'Urgell.

El modus operandi emprat pels lladres sempre era el mateix i consistia en foradar el dipòsit de vehicles estacionats a la via pública, per sostreure la gasolina. Aquest mètode causa un prejudicis econòmics molts més alts que el valor del combustible sostret, causant danys rellevants al vehicle i generant un perill d’incendi.

Els investigadors van determinar que per realitzar aquests robatoris era necessària la participació de vàries persones, amb certa perícia i organització, i que utilitzarien un trepant elèctric portàtil per foradar la part baixa del dipòsit i extreure el combustible en pocs minuts.

El passat dia 9 d'agost una patrulla va interceptar al carrer Durant i Blas de Mollerussa un vehicle ocupat per tres individus circulant en actitud sospitosa. Després d'identificar-los es va procedir a la detenció d'un d'ells, de 21 anys, per tres requeriments de detenció i es van comissar diferents estris que coincidirien amb els emprats en els robatoris investigats: un trepant elèctric connectat a una bateria externa, garrafes i guants, entre altres objectes.

A partir d’aquí els agents de la Unitat d’Investigació, amb aquestes noves proves, van continuar treballant fins que van poder determinar que els tres individus identificats el 9 d'agost eren els presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força, comesos entre els mesos de juliol i agost, a Mollerussa. Dijous de la setmana passada es va detenir a Mollerussa al segon membre de la banda, un home de 39 anys amb antecedents, que va passar a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir al tercer membre del grup.

