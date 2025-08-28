TRÀNSIT
Un menor ferit greu per una col·lisió a Oliana
Un tractor bolca a l’L-241 a Guimerà
Nou persones van resultar ahir ferides, entre elles un menor amb lesions greus, en una col·lisió entre tres vehicles a la C-14 a Oliana. Fins al lloc es van activar tres dotacions dels Bombers, quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre unitats terrestres i un helicòpter del SEM.
Dos ferits van ser evacuats en estat lleu a l’hospital de la Seu d’Urgell i set més (sis de lleus i un de greu), van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova de Lleida. La via va estar tallada fins que la circulació es va restablir a les 16.00 hores.
D’altra banda, un tractor va bolcar a la carretera L-241, a Guimerà, a l’altura del quilòmetre 2. La conductora del vehicle va resultar il·lesa, encara que va ser atesa al lloc pel SEM. Per retirar el tractor, que va quedar bolcat lateralment a la via, es va activar una grua de grans dimensions. La carretera d’accés des de Ciutadilla va estar tallada durant les tasques d’emergències. Els Bombers van netejar la calçada a causa d’una pèrdua d’oli. Al matí, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu en una sortida de via d’un vehicle a la C-1412A a Ponts.