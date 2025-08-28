Obres a contrarellotge
Alfarràs denuncia un robatori de cable a l’inici de les obres d’estalvi energètic que subvenciona la UE. Aquest municipi i Seròs han d’acabar-les al novembre per no perdre ajuts, després de renunciar a una part i demanar crèdits al no comptar amb els avançaments promesos per l’Estat
Els ajuntament d’Alfarràs i Seròs han començat les obres d’estalvi energètic subvencionades pel programa DUS 5000, que promou la UE per a municipis de fins a 5.000 habitants. Ho fan a contrarellotge per no perdre els ajuts europeus, ja que totes les intervencions han d’estar llestes a mitjans de novembre, malgrat que no arriben els avançaments que va prometre l’Estat a través d’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia.
En el cas d’Alfarràs, les obres van començar aquesta setmana. La UE els havia atorgat una ajuda de 4 milions d’euros, però el municipi ha renunciat a 2,2 milions davant de la impossibilitat d’avançar aquests diners en absència d’avançaments. Les actuacions se centren a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades dels edificis municipals i la renovació de l’enllumenat públic, a més de canvi de finestres i millores en la climatització.
Tanmateix, van descobrir dimarts passat un robatori de cablatge dels fanals i avui ho denunciaran davant dels Mossos i procediran a replicar-ho.
Respecte a Seròs, els tècnics ja instal·len plaques fotovoltaiques amb bateries a les cobertes de l’escola, el pavelló poliesportiu, l’ajuntament, el centre cultural, el casal i la llar d’infants. Segons fonts municipals, l’enllumenat públic ja es va renovar entre el 2020 i el 2024 amb fons del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de la Generalitat.
Amb els 3,5 milions concedits per la UE, a banda de les plaques solars es portarà la millora energètica a l’ajuntament i el casal i s’instal·larà calefacció i aerotèrmia al consistori, el casal i l’ajuntament. De fet, tots els serveis tècnics municipals s’han traslladat el Centre Cultural mentre durin les intervencions a la Casa de la Vila. La intenció és tornar abans que finalitzi l’any, van explicar fonts municipals.
Els fons DUS 5000 també serviran a Seròs per a la conversió en zona de vianants dels carrers Nou i del Pou. Aquestes dos, juntament amb els carrers de la Vila i Major, tindran plataforma única ja que s’eliminaran les voreres.
La velocitat per aquestes vies semivianalitzades no podrà ser de més de 20 quilòmetres per hora. Reduir el trànsit al centre també contribuirà a rebaixar el consum energètic.
L’ajuntament ha hagut de sol·licitar un crèdit pont d’1,4 milions amb l’aval de la Generalitat per sufragar totes les seues inversions. La resta els pagaran amb fons propis en cas que no arribin els avenços de l’Estat si els ajuts no arriben.
“Aquests ajuts porten entre sis i vuit mesos de retard”, va afirmar l’alcalde de Seròs, Josep Romia.
En el cas d’Alfarràs ha suposat una inversió de 300.000 euros que ha abonat el consistori. L’alcalde, Joan Carles Garcia, assegura que fa mesos que esperen els ajuts, però han decidit començar aquesta setmana els treballs al tenir el temps just per acabar-los.
Diversos municipis han desistit de rebre més de 6 milions d’euros, inclòs el consell de l’Urgell, davant de l’amenaça de no tenir llestes les obres en el termini.
‘Esprint’ per tenir els projectes llestos i adjudicats
Tant Alfarràs com Seròs han hagut de fer un veritable esprint per tenir els seus projectes redactats i aprovats i adjudicar les obres.