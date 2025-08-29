La justícia veta el projecte d'una granja de porcs en una ubicació que 'enlletgiria les vistes' del poble
S’havia d’ubicar en un paisatge protegit en un nucli de Pinós i en un lloc “prominent” sobre el poble. Ramader i Generalitat porten 7 anys de plets
El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha recolzat el veto que, successivament, han anat emetent la Comissió d’Urbanisme, la conselleria de Territori i el jutjat Contenciós de Lleida sobre el projecte d’una granja de porcs projectada en una zona catalogada com a paisatge protegit i en una ubicació que enlletgiria les vistes sobre Sant Just d’Ardèvol, un nucli de Pinós que conserva des de l’edat mitjana tant l’estructura d’un carrer com algunes edificacions, entre les quals l’església.
El promotor de la granja, un ramader de Pinós que pretenia instal·lar al paratge conegut com La Solana una explotació d’engreix intensiu de porcs, i la Generalitat, porten pledejant pel permís des de fa set anys, des que la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central va rebutjar avalar el projecte a finals de l’any 2018.
El TSJC ha imposat al ramader el pagament de les costes del procés a l’haver rebutjat per complet els seus arguments, encara que limita la quantia a 3.000 €.
La finca en què era projectada la granja, que ocupa la franja situada immediatament al sud del nucli i que des d’allà s’estén cap a l’oest, mesura 120 hectàrees, la quarta part d’aquestes (33 ha) arables i la majoria de la resta ocupades per pinedes (26 ha) i per muntanya baixa i matoll (53) que s’entremesclen per franges. Així mateix, està inclosa en el paisatge protegit dels Serrats de Sanaüja i Llanera, una zona de 24.000 hectàrees caracteritzada per un mosaic agroforestal de cultius herbacis de secà i una successió de serralades de bosc i matoll amb nuclis de població d’origen medieval dispersos i restes de construccions neolítiques.
La granja, segons indica la sentència, havia d’ubicar-se en una zona de sòl de protecció especial, en el qual està prohibit ubicar explotacions ramaderes de caràcter intensiu, la qual cosa “infringeix directament la normativa” i “justifica per si sol la denegació”, a la qual cosa se suma el fet de no haver plantejat, segons el parer del tribunal, “cap alternativa en sòls de protecció preventiva”.
“Quant al paisatge –afegeix el tribunal– la ubicació seleccionada es troba en un punt prominent respecte al nucli urbà de Sant Just d’Ardèvol, la qual cosa genera un impacte visual gens menyspreable” tant de la granja com de “les infraestructures que comporta”, entre les quals un camí.