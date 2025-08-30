SUCCESSOS
Lladres se salten tres controls policials i envesteixen una patrulla a Ivars d'Urgell
Després d’intentar robar en un domicili d’Ivars d’Urgell i fugir al ser sorpresos pels veïns. Formarien part d’un grup criminal establert a Tarragona
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts tres membres d’un grup criminal que acabaven de cometre un robatori amb força al Pla d’Urgell. Van protagonitzar una persecució al saltar-se els lladres tres controls i envestir un vehicle policial. Els tres individus, de 21, 24 i 55 anys, formarien part d’un grup criminal establert a Camp de Tarragona especialitzat en robatoris en domicilis en diversos punts de Catalunya. L’arrest es va fer per part d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Ponent a l’AP-2 a Montblanc.
Els fets es van iniciar dimarts en un control planificat de trànsit a l’LV-3344 entre Ivars d’Urgell i Castellserà. A les 12.30 hores, els agents van veure un vehicle d’alta gamma amb matrícula estrangera que va fer un canvi de sentit fugint a tota velocitat. Es van activar diverses patrulles i, durant la recerca, els Mossos van tenir coneixement que el vehicle s’havia saltat un semàfor provisional d’una zona d’obres a prop de Bellpuig, posant en greu risc els treballadors.
Paral·lelament es va rebre l’alerta d’un robatori amb força comès pocs minuts abans en un domicili d’Ivars d’Urgell. Havien estat sorpresos pels veïns quan forçaven la porta i van fugir.
Immediatament es va muntar un dispositiu de recerca amb controls policials a tot Ponent. A les 13.00 hores, es va localitzar el vehicle a la rotonda d’accés a l’AP-2 a Lleida però es va saltar un segon control policial i va accedir a l’autopista a gran velocitat en direcció a Tarragona. També van eludir un tercer control a les Borges Blanques. D’aquesta manera, es va iniciar una persecució, durant la qual els sospitosos van impactar deliberadament contra el vehicle policial amb la intenció de treure’l de la carretera.
Així, cap a les 13.50 hores, es va interceptar el cotxe a Montblanc i els tres ocupants van ser detinguts per robatori amb força.
En l’escorcoll, els agents els van trobar marcadors per posar a les portes dels domicilis, eines per cometre els robatoris i diverses peces de roba. Al conductor del vehicle se’l va imputar també per conducció temerària, danys i atemptat a agents de l’autoritat.