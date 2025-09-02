SEGRE

Acaba l’Escola de Salut per promoure hàbits saludables

Les sessions s’han fet a la sala Xart d’Organyà.

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Alt Urgell Sud ha organitzat l’Escola de Salut d’Organyà, un espai d’aprenentatge comunitari que ha combinat la difusió de coneixements de psicologia, fisioteràpia i nutrició amb l’objectiu de promoure hàbits saludables entre la població. El projecte s’ha portat a terme entre els mesos de juliol i agost i ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament. Les sessions les han conduït professionals de l’EAP Alt Urgell Sud, que han aportat els seus coneixements i experiència a l’hora d’atansar la salut a la comunitat. Els participants han treballat aspectes claus com el benestar físic i emocional a través de tècniques per cuidar les emocions i millorar la gestió de l’estrès. També han treballat estratègies per dormir millor i afavorir un descans reparador, l’alimentació saludable i la lectura d’etiquetes dels aliments per fer una compra més conscient. L’EAP ha valorat l’experiència de manera molt positiva i ha manifestat la voluntat de donar continuïtat al programa.

