Acaba l’Escola de Salut per promoure hàbits saludables
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Alt Urgell Sud ha organitzat l’Escola de Salut d’Organyà, un espai d’aprenentatge comunitari que ha combinat la difusió de coneixements de psicologia, fisioteràpia i nutrició amb l’objectiu de promoure hàbits saludables entre la població. El projecte s’ha portat a terme entre els mesos de juliol i agost i ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament. Les sessions les han conduït professionals de l’EAP Alt Urgell Sud, que han aportat els seus coneixements i experiència a l’hora d’atansar la salut a la comunitat. Els participants han treballat aspectes claus com el benestar físic i emocional a través de tècniques per cuidar les emocions i millorar la gestió de l’estrès. També han treballat estratègies per dormir millor i afavorir un descans reparador, l’alimentació saludable i la lectura d’etiquetes dels aliments per fer una compra més conscient. L’EAP ha valorat l’experiència de manera molt positiva i ha manifestat la voluntat de donar continuïtat al programa.