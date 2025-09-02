El festival de l’Occident Summerfest supera els 20.000 assistents
Amb una ocupació mitjana del 85%
La quarta edició de l’Occident Summerfest, a Puigcerdà, ha superat els 20.000 assistents i l’ocupació mitjana ha estat superior al 85%. L’organització, que ha fet una valoració del certamen “molt positiva”, considera el festival com “una cita consolidada i un dels esdeveniments culturals més importants del Pirineu”. S’ha celebrat entre els dies 19 i 29 d’agost amb una programació d’una desena de concerts. L’espectacle de Rosario, que havia venut totes les entrades, va haver de ser suspès per les condicions meteorològiques adverses. El cartell d’aquest any ha comptat amb alguns dels artistes més destacats del panorama estatal, entre els quals els grups The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa de Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 i Los Secretos. L’edició es va tancar la setmana passada amb el concert tribut a la banda madrilenya Mecano de Hija de la Luna.
L’organització, a càrrec del Grup Clipper’s, ha tornat a fer un pas endavant aquest 2025 ampliant l’aforament i reforçant els serveis al públic, amb una clara aposta per millorar l’experiència global dels assistents. Un dels espais més valorats ha tornat a ser la zona del Village, que aquest any ha ampliat la proposta gastronòmica. La combinació de gastronomia, activitats i un entorn natural privilegiat ha reforçat l’experiència global del festival.
El director del festival, Juli Guiu, va subratllar que “aquesta quarta edició ha suposat un pas endavant per a l’Occident Summerfest perquè hem ampliat l’aforament, millorat la comoditat i reforçat l’oferta gastronòmica i de serveis”.