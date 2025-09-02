TRANSPORT
Reforcen els busos al Segrià per evitar col·lapses
Territori amplia freqüències a Alfarràs, Alcarràs, Almacelles, Castelldans i Aitona. Nou servei de Tremp al Pont
Territori ha ampliat les freqüències del bus exprés que connecta diverses poblacions del Segrià i les Garrigues amb Lleida ciutat i ha creat una nova línia entre Tremp i el Pont de Suert, que entrarà en servei el 12 de setembre per facilitar els desplaçaments dels estudiants del Jussà i l’Alta Ribagorça. Oferirà quatre expedicions per sentit que circularan en període lectiu de dilluns a divendres. Pel que fa a la resta de línies, es reforcen les del bus exprés d’Alfarràs, Alcarràs, Almacelles, la regular de Castelldans i la del corredor d’Aitona i Soses, després de les peticions dels alcaldes per la creixent demanda i després que usuaris s’hagin quedat a la parada en diverses ocasions per falta de places, especialment en hores punta.
Des d’ahir, la línia d’Alfarràs a Lleida per l’N-230 ofereix un bus cada mitja hora els dies lectius, amb 28 trajectes d’anada (tres més que fins ara) i 27 de tornada (cinc més). Els dies no lectius el servei oferirà una quinzena d’expedicions més per sentit.
Entre Alcarràs i Lleida també ofereix 29 trajectes per sentit de dilluns a divendres laborables. És un increment de cinc circulacions per sentit, que arriba a vuit els dissabtes.
Una altra de les línies que s’han reforçat per l’alta demanda és la d’Almacelles, que tindrà quatre nous serveis per sentit els dies lectius i dos noves expedicions per sentit els dissabtes. Entraran en funcionament el dia 6 de setembre. La línia regular de Castelldans tindrà a partir del 6 de setembre sis expedicions d’anada i set de tornada els dissabtes laborables, superant les quatre que oferia fins ara per cada sentit.
La connexió Aitona-Soses- Lleida també experimenta millores. Al tram entre Aitona i la capital lleidatana s’oferiran set expedicions per sentit els dissabtes, una més que actualment. Entre Soses i Lleida, els usuaris disposaran de vuit expedicions per sentit els dissabtes laborables, augmentant des de les sis d’anada i set de tornada existents. Aquestes millores entraran en vigor el 6 de setembre.