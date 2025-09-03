Carril bici a l’avinguda del Canal amb pàrquing en línia
Per millorar la seguretat, reduirà a la meitat els aparcaments. Inicien aquest mes la millora de la xarxa d’aigua en carrers com Aragó o Lluís Millet
El regidor d’Obra Nova de l’ajuntament de Mollerussa, Josep Maria Garrofé, va anunciar la construcció d’un nou itinerari de carril bici a l’avinguda del Canal. L’actuació, que compta amb un pressupost de 143.505 euros finançats al 100% mitjançant una subvenció de la direcció general de Trànsit (DGT), busca potenciar la mobilitat sostenible i millorar la seguretat viària. El tram transcorrerà entre la rotonda del tractor (encreuament amb la travessia de la carretera de Miralcamp) i la del carrer Arbeca. El projecte contempla una reconfiguració transversal del vial, que passarà a tenir el carril bici al costat oposat a l’actual, semiesborrat. És un espai on actualment aparquen els cotxes en bateria i que, després de la reforma, passarà a ser un aparcament en línia, reduint a la meitat el número places. L’objectiu és millorar la visibilitat i la seguretat, segons Garrofé. El projecte es troba en fase de licitació perquè s’adjudiqui abans d’acabar l’any.
Garrofé va destacar que aquesta actuació servirà com a model per a la futura remodelació integral de l’avinguda del Canal. El regidor va subratllar la importància de prioritzar la mobilitat sostenible davant l’ús de vehicles privats, i va recordar que el projecte s’emmarca en una estratègia més àmplia per ampliar voreres, plantar arbres i millorar l’accessibilitat als espais públics. Així mateix, l’edil va anunciar la millora de la xarxa de clavegueram del carrer Lluís Millet. Va subratllar que aquesta actuació permetrà modernitzar un servei essencial per al correcte drenatge i la gestió d’aigües residuals. El pressupost és de 57.345 euros.
Finalment, el regidor va anunciar una obra de millora de la xarxa d’aigua de boca que afectarà el carrer Aragó, la travessia entre les avingudes les Garrigues i del Canal i a l’avinguda Pau Casals, així com el carrer Lluís Millet. Aquestes actuacions se centren en la substitució i reforç de conduccions, amb l’objectiu de reduir incidències en el subministrament. Han estat adjudicades a Construccions i Rebaixos SL per 202.167 euros i es preveuen iniciar aquest mateix mes.
Garrofé va detallar que les obres al carrer Lluís Millet es comptabilitzaran com executades pel consistori a l’hora de calcular les contribucions especials quan es posi en la seua urbanització.