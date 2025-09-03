El concurs musical La Causa dona pas a músics nascuts a partir del 2005
El teatre L’Amistat acollirà el 20 de desembre La Causa Canalla, el concurs solidari de músics del Pla d’Urgell que en aquesta edició es reserva joves nascuts a partir del 2005, amb l’objectiu de fomentar el relleu generacional i oferir una plataforma als nous talents.
Un total de quatre equips competiran a la final, cada un capitanejat per músics amb experiència en edicions anteriors: Norbert Llorca (verd), Sergi Argelich (roig), Robert Teixidó (blau) i Oriol Bosch (groc). Els grups es formaran després d’un procés d’inscripció, obert fins al 14 de setembre. Cada formació disposarà després de diverses setmanes per preparar un repertori de 20 minuts, compost per cançons o mescles, que serà definit en conjunt amb el capità. Els assajos començaran a l’octubre i culminaran a la gran final de desembre, quan els quatre grups pujaran a l’escenari de L’Amistat.
El concurs manté el seu esperit solidari: el 25% de la recaptació es destinarà a una entitat benèfica del Pla d’Urgell. Les entrades tindran un preu de 10 euros i un aforament màxim de 550 persones. Com a premi, l’equip guanyador podrà gravar el seu repertori en un estudi professional, fent així un pas endavant en la difusió de la seua música.