Els gegants estrenen un carro per transportar-los
Els Gegants de Linyola ja compten amb un carro especialment adaptat per transportar-los. Permetrà desplaçar amb més comoditat i seguretat les figures als seus recorreguts per diferents punts del territori, tant en actes locals com en sortides a altres poblacions. La iniciativa ha estat impulsada per l’Associació Grallera i Gegantera Gratali. El projecte no hauria estat possible sense la implicació econòmica d’empreses, entitats i particulars de Linyola, que han col·laborat, de manera conjunta, per finançar l’adquisició. Aquest carro, adaptat a les dimensions i pes dels gegants, suposa a més un reconeixement al valor patrimonial i identitari que representen aquestes figures de la cultura popular.