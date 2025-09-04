MOBILITAT
Denuncien falta de places d’alta velocitat a Barcelona
En comparació amb corredors entre Madrid i capitals castellanes. Estudi de CCOO que reclama una xarxa catalana
El corredor d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona és el més infradotat pel que fa a l’oferta de places per habitant, en comparació amb el corredor que uneix Madrid, Segòvia i Valladolid; el que va de Madrid a Toledo i el que comunica Barcelona, Girona i Figueres. Davant aquests, el que connecta Lleida amb Tarragona i la capital catalana ofereix unes 711.000 places anuals, tot just una per cada dos habitants que sumen les capitals del Segrià i el Tarragonès. Als corredors fora de Catalunya, la proporció supera les onze places per habitant de les ciutats per les quals passen els trens. Així es desprèn de l’informe presentat ahir per CCOO, titulat Xarxa Catalana d’alta velocitat, obligació de servei públic. El sindicat proposa crear una xarxa catalana de trens de mitjana distància en alta velocitat, que es denominaria Catav. L’informe recull a més que la relació Lleida-Barcelona va ser el 2023 l’onzena ruta de mitjana distància amb més viatgers de l’Estat, amb 830.306 usuaris i un increment del 54% respecte a l’any anterior, i que les places d’Avant diàries en dies feiners són “totalment insuficients en la primera franja horària”.
L’onzena ruta de mitjana distància amb més viatgers
� El trajecte entre Lleida i Barcelona és l’onzena ruta de mitjana distància amb més flux de viatgers en tot l’Estat. El 2023 la van utilitzar 830.306 persones, la qual cosa representa un increment del 54% respecte a l’any anterior. Els usuaris d’Avant van ser 271.632, amb un increment del 43,3%. En la línia es presten un total de trenta-set serveis diaris en dies feiners en sentit d’anada i tornada. Dins d’aquests, només vuit circulacions diàries per sentit corresponen al servei Avant. Quatre es fan amb trens AVE o Alvia, fins a sumar un total de 2.930 places diàries. Per la seua part, el trajecte Girona-Barcelona continua encapçalant el trànsit de viatgers en mitjana distància a l’Estat, amb 2.436.098 viatgers l’any 2023.