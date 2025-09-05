25 anys de passió pels ral·lis
L’escuderia WRC Management organitza demà el sisè Memorial Abel Puig a la capital de la Segarra. La prova compta amb 47 participants amb dos trams de terra i un d’urbà
Setembre és sinònim de ral·li a Cervera. Aquest dissabte se celebra el sisè Memorial Abel Puig, una cita imprescindible per als aficionats del motor des de fa 25 anys. L’any 2000 el pilot de les Oluges Abel Puig i el seu copilot, Joan Anton Grustan, de Tàrrega, van fundar l’escuderia WRC Management i van organitzar el primer Ral·li Ciutat de Cervera. “Amb l’Abel ens unia molt més que una amistat, érem com un matrimoni”, assegura Grustan. Des del 1984 havien participat en diverses edicions del campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny i també van impulsar el ral·li de Tàrrega fins al 1999.
“Volíem recuperar els ral·lis de terra a Catalunya”, explica Grustan, i per això també van organitzar campionats a Bellpuig, Torrefeta o Àger per crear afició. El 2013 van organitzar un campionat d’Espanya de terra a Cervera que va aconseguir reunir fins a setanta cotxes a la capital de la Segarra. “Fins al 2018 es va fer el campionat d’Espanya i va ser una de les proves referents tant a nivell d’inscrits com d’organització”, afirma Dani Mayan, el vicepresident de WRC Management. El 2020, després de la mort de Puig van decidir canviar el nom de Ral·li Ciutat de Cervera per Memorial Abel Puig, en honor al seu company.
En l’edició d’enguany s’han inscrit 47 equips, un èxit de participació. Set d’aquests cotxes competiran en la màxima categoria, en Rally2 i també es podran veure alguns cotxes clàssics. Es tracta d’una prova puntuable en el Campionat de Catalunya, no només el de terra sinó també de l’absolut. Aquest any hi participaran alguns pilots de renom com Sergi Pérez, Marc Comas o Albert Orriols, entre d’altres. En aquests últims 24 anys el pilot que acumula més triomfs és Xevi Pons, amb quatre victòries.
Hi haurà dos trams de terra d’11,9 i 10,7 quilòmetres i un tram urbà que passarà pel centre de Cervera, per darrere de l’edifici de la Universitat. La sortida del primer tram de terra serà al migdia des de la rotonda del cementiri, i a les 19.00 hores es correrà al tram urbà. El recorregut cada any és diferent i no es farà públic fins dissabte al matí. Finalment, a les 20.30 es farà l’entrega de premis a la plaça de la Universitat. “La Segarra és un terreny dur”, segons Mayan, però el nombre d’inscrits i pilots que repeteixen “és un bon indicador, es crea un ambient molt bonic”. Durant tot el dia la prova pot arribar a reunir fins a 5.000 espectadors.
El ral·li de Cervera compta amb 135 membres en l’organització i amb la col·laboració de la Paeria de Cervera i la Diputació. Després de la prova, l’escuderia s’encarrega de reparar els camins per on discorre el ral·li.
Segons Grustan, aquest ral·li “és un homenatge a l’Abel, és un sentiment i no el podem perdre”. Reconeix que els agradaria recuperar el campionat d’Espanya, però per fer-ho “necessitem més recursos per part de les institucions”. Per la seua part, Mayan es va aficionar al món del ral·li perquè el va viure des de petit a Cervera. Fa uns anys va entrar a formar part de l’escuderia i gràcies a això avui es dedica al món de l’automobilisme tot i haver estudiat ciències polítiques. “Jo vaig començar amb l’Abel, que em va ensenyar tot el que sé”, diu. L’escuderia també organitza el Ral·li de Rocafort i tests per a equips. Avui es presentarà el Memorial Abel Puig amb un tardeig al Pub La Bombolla.