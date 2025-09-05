Detingut un home de 48 anys de Tarragona després d'agredir la seva parella a la cafeteria d'un hotel d'Andorra
L'arrestat està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral i la dona no va requerir ser atesa a l'hospital
Un home de 48 anys i veí de Tarragona ha estat detingut aquest dijous a la nit després de, presumptament, agredir la seva parella a la cafeteria d'un hotel d'Andorra la Vella.
Segons han indicat fonts de la policia andorrana, els fets haurien tingut lloc cap a les 23:30 hores, moment en què l'arrestat hauria fet caure la víctima de la cadira i l'hauria agafat pel coll, sense estrangular-la. La dona presentava una ferida al nas, però no va ser necessari traslladar-la a l'hospital. Mentrestant, el detingut està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral.