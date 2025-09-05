La Paeria de Lleida també presenta al·legacions contra la planta de biogàs projectada a Alcarràs
El projecte se situa a un quilòmetre del terme i el consistori reclama que no generi molèsties ni problemes de mobilitat
L'Ajuntament de Lleida ha presentat al·legacions al projecte de planta de biogàs plantejada al municipi d'Alcarràs per l'empresa Agrolerida S.L., relacionada amb el grup Vall Companys, segons ha explicat aquest divendres la primera tinenta d'alcaldia i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias. Les al·legacions de la Paeria se sumen a les que també han presentat l'Ajuntament d'Alpicat, veïns de l'Horta de Lleida i l'entitat ecologista Ipcena. En el cas del consistori lleidatà, Iglesias ha detallat que les al·legacions "recullen la preocupació de la Paeria i la inquietud plantejada pel veïnat de les partides de l'Horta més pròximes" i que reclamen garantir que el funcionament de l'activitat no generi molèsties ni problemes de mobilitat.
L'escrit planteja que la ubicació d'aquesta planta de tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat es troba a només un quilòmetre del terme municipal de Lleida, molt a prop d'habitatges de les partides de Torres de Sanui i Sant Just, així com una escola, un establiment comercial i empreses alimentàries.
Per això, la Paeria reclama un estudi d'avaluació quantitativa de l'impacte odorífer, que inclogui les mesures preventives i correctores necessàries per minimitzar l'impacte i garantir que no perjudica l'Horta.
A més, també es posa de manifest que l'accés a l'activitat no pot ser pel camí de Torres de Sanui ni per cap altre camí de l'Horta, ja que no són adequats per a un alt volum de trànsit pesat.
Per aquest motiu, informa l'Ajuntament de Lleida, es demana també un estudi de mobilitat amb una proposta de manteniment de camins afectats; un altre d'impacte acústic; i que s'avaluï la minimització de l'impacte visual i la integració paisatgística de la construcció, entre altres qüestions.
La planta de biogàs preveu tractar unes 120.000 tones de purins anuals, així com residus orgànics provinents de restes d'escorxadors.